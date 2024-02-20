Заммэра Ефимов: в шести районах в ЮАО Москвы построят объекты по программе МПТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.
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