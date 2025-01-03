Волонтеры помогают собирать подарки для участников СВО и детей

Более 30 новогодних пунктов сбора помощи открылись в столице в рамках проекта «Зима в Москве». В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» волонтеры принимают и упаковывают подарки для детей и участников специальной военной операции (СВО).
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