🔴 Пляж Толстяк в Севастополе очищают от мазута В очистке берега пляжа участвуют как специалисты, так и местные жители Севастополя.
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🔴 Пляж Толстяк в Севастополе очищают от мазута В очистке берега пляжа участвуют как специалисты, так и местные жители Севастополя.