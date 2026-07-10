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Регионы России

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В Дагестане и Чечне выплачено свыше 2,7 млрд рублей пострадавшим от паводка

В Дагестане и Чечне выплачено свыше 2,7 млрд рублей пострадавшим от паводка

Сумма выплат пострадавшим от последствий паводка в Дагестане и Чечне превысила 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков.

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