В Дагестане и Чечне выплачено свыше 2,7 млрд рублей пострадавшим от паводка

Сумма выплат пострадавшим от последствий паводка в Дагестане и Чечне превысила 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков.
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