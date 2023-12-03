Названы самые востребованные певцы на новогодние корпоративы в России

Топ-3 самых дорогих артистов для новогоднего корпоратива возглавил певец Филипп Киркоров. Об этом в пресс-центре НСН сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова.
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