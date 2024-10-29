БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вжух – и ваш паспорт утек в Интернет. Как IT-стартап Dbrain незаконно собирает личные данные россиян, притворяясь ИИ

Вжух – и ваш паспорт утек в Интернет. Как IT-стартап Dbrain незаконно собирает личные данные россиян, притворяясь ИИ

Атон Игнатенко.   Когда в апреле этого года прогремела новость о том, что в супермаркетах Amazon у покупателей товары считывали не умные камеры, а 1000 индийцев, многие СМИ и Интернет-пользователи возмущались “грандиозным ИИ-обманом” мегакорпорации.

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