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  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
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Соцопрос: 60% россиян следят за международными мультиспортивными соревнованиями

За международными спортивными соревнованиями следят 60% россиян. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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