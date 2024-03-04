Соцопрос: 60% россиян следят за международными мультиспортивными соревнованиями

За международными спортивными соревнованиями следят 60% россиян. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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