Тигран Кеосаян в коме

59-летний Кеосаян находится в коме. Симоньян напомнила, что у него давние проблемы с сердцем.Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС) Режиссер и журналист Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян в телеграм-канале.