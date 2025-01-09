Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Тигран Кеосаян в коме

Тигран Кеосаян в коме

59-летний Кеосаян находится в коме. Симоньян напомнила, что у него давние проблемы с сердцем.Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС) Режиссер и журналист Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

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