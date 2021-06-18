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Евро-2020. День восьмой. Битва Англии с Шотландией – самое старое противостояние в истории

Евро-2020. День восьмой. Битва Англии с Шотландией – самое старое противостояние в истории

Именно с матча этих соперников в 1872 году начался международный футбол. Очередной игровой день на чемпионате Европы по футболу наверняка получится интересным.

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Лена Мисько
Если шведы не дадут сыграть Ларссону, то проиграют или ничья
сергей озеров
Скорее всего ничья будет,так плотно прилипли друг к другу,с подстраховкой, дышать не дают.играют без моментов, неинтересная игра. Словаки только на 29 минуте вошли в штрафную шведов...
Лена Мисько
Ларссона нет даже в заявке?
сергей озеров
нет Ларссона и в заявке...грустим без него)
Лена Мисько
зато Берг в старте - 35 лет... 9 забытых и провал с Краснодаром Ларссону - 24 года ... 15 забитых +6 голевых - лучший игрок второй команды чемпионата... совсем я ничего не понимаю (((
Лена Мисько
Тупые шведы, пусть домой едут рассердили меня...
сергей озеров
У шведов сейчас играет Себастьян Ларссон на той же позиции,что и наш Джордан. За "тупые шведы" он обидится на тебя.) Если по игре,то к 63 минуте шведы имеют заметное преимущество,за последние 5 минут создали три прекрасных голевых момента,но техника исполнения подвела. Словаков не видно,окапались.
сергей озеров
Шведы продолжают подвешивать в штрафную в район 7-и метров и имеют заметное преимущество,в одном из таких моментов вратарь словаков,Дубравка,классно потянул с линии ворот,в великолепном прыжке,с мгновенной реакцией,а стреляли головой,почти в упор, метров с пяти.
сергей озеров
Шведы свое преимущество прокачали до 11-метрового. Разрезная передача в штрафную,Дубравка на выходе сбивает шведа,Форсберг уверенно пробивает,шведы повели 1:0,идет 80 минута...
сергей озеров
Словаки бросились отыгрываться,а шведы чуть было не отловили на контратаке,мяч,летящий в пустой угол ворот, угодил в защитника словаков.
сергей озеров
и чего же словаки не играли так весь матч? Ведь могут,на 10 минут приплюснули шведов к своим воротам,уйма угловых и попыток пробить частокол шведских ног...за свою осторожность и попытку засушить игру на ничью сами и поплатились.
Лена Мисько
Крал в запасе.... ломают нам бизнес 😡
сергей озеров
Хорваты 4-4-2,чехи в 5 защитников и 4 полузащитника.
Алевтина Трофимова
Походу так.Цену сбивают😂😂
Алевтина Трофимова
Надо всех забирать домой на сборы
Лена Мисько
видимо, останется у нас! )
Лена Мисько
Деян Ловрен привез пенальти в свои ворота после удара локтем в лицо Патрика Шика. @vzenite12
Лена Мисько
РПЛ школа... привык что в сторону зенита такие не ставят...
сергей озеров
врубил Ловрен Шику неслабо...а Шик сам и пробил с точки,можно сказать ответил голом на грубость.
сергей озеров
хорваты что-то совсем неважно смотрятся и играют грубо. У чехов хорошо сбалансированная команда и с физикой в порядке, и работа с мячом норм. Хорваты явно раздражены,чехи не дают свободно принимать мяч и Модрича прихватили.
Лена Мисько
Крал против Влашича Дерби ;)
Лена Мисько
Крал сдержал Модрича #ясчитаю можно запускать заголовки)))
сергей озеров
второй там для чехов оказался большим испытанием. По игре.Крал.вроде бы и не плохо,но с другой стороны,как бы и не очень,не хватает уверенности,жесткости.Молодой еще,мяса не наел...)
Лена Мисько
Финальный свисток раздался. Хорваты провели второй тайм гораздо лучше чехов, но победы так и не добились. Счет 1:1 останется в истории как результат пятничного матча. У чехов все в порядке, а вот балканцам теперь непременно нужно обыграть соперников из Шотландии в заключительном туре!
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [18.06.21 21:12] Матч Хорватия – Чехия не сыгран полностью. Будет ли первый судейский скандал на Евро? Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде не доиграл матч 2-го тура чемпионата Европы Хорватия – Чехия. Он добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только две минуты и 39 секунд. Телевизионный хронометр был запущен вовремя – со свистком судьи, когда начался второй тайм. Не похоже, что с этим возникла какая-то проблема. Все выглядит так, что рефери ошибся. Это очень грубая ошибка, фактически повод для подачи протеста, так как матч не сыгран. Напомню, что до этого с 33-й по 37-ю минуты дель Серро Гранде допустил две серьезные ошибки. Сначала он не назначил пенальти в ворота хорватской команды, неверно оценив единоборство Деяна Ловрена с Патриком Шиком. Защитник ударил соперника рукой в лицо и нанес ему повреждение. В действия рефери вмешались его видеоассистенты, они предложили дель Серро Гранде подойти к монитору и посмотреть запись случившегося. А на ней было видно, что Ловрен попал Шику локтем в нос. В итоге судья назначил 11-метровый удар и вынес нарушителю предупреждение. Пенальти выполнил сам Шик, который получил на поле помощь врачей и остался на поле, несмотря на кровотечение. Странно, что судья не обеспечил, чтобы игрок с кровотечением покинул пределы поля, и был определен другой пенальтист. По правилам, «судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры… Исключения к требованию покинуть поле возможны только тогда, когда: …- игрок был травмирован в результате нарушения, за которое соперник получает предупреждение или удаляется с поля, если оценка травмы/оказание помощи выполнены быстро - был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок будет выполнять этот удар. Судья обеспечивает, чтобы игрок с кровотечением покинул поле для игры. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови». Последнее не было соблюдено. https://www.sport-express.ru/football/euro/news/match-horvatiya-chehiya-ne-sygran-polnostyu-budet-li-pervyy-sudeyskiy-skandal-na-evro-1802106/
Лена Мисько
Интересно, накажет ли УЕФА Ловрена за такую оценку решения судьи?
Лена Мисько
Три мяча сегодня было забито в трех матчах на чемпионате Европы. При этом главная игра дня завершилась нулевой ничьей.
Лена Мисько
Немного выводов по вчерашним матчам. Читайте тут. (https://tele-sport.ru/football/euro/angliyu-lishili-penalti-a-shik-ne-mog-bit-11-metrovyi-khorvatam-oshibki-arbitrov) tele-sport.ru Англию лишили пенальти, а Шик не мог бить 11-метровый хорватам — ошибки арбитров Разбираем главные судейские решения игрового дня.

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