В команде Трампа заявили, что покончат с иммиграционными манипуляциями

Программа временного размещения в США иностранных граждан по гуманитарным соображениям будет завершена, заявила выдвинутая Дональдом Трампом на пост министра внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм, 17 января сообщает ТАСС.
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