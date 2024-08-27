Задержание Павла Дурова спровоцировало реакцию у самых разных слоев общества. 🔫Z-каналы стали публиковать фото снарядов, на которые нанесли надпись “Za Дурова”.
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Задержание Павла Дурова спровоцировало реакцию у самых разных слоев общества. 🔫Z-каналы стали публиковать фото снарядов, на которые нанесли надпись “Za Дурова”.