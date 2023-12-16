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Роман Ротенберг-младший вышел на сцену за наградой «Герои хоккея». «Красная машина Юниор» и Академия СКА получили премию за самый большой прогресс

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошел гала-ужин «Хоккей на главной сцене». Его гостями стали игроки и тренеры сборной «России 25», ветераны отечественного хоккея, спонсоры и партнеры Федерации хоккея России, руководители Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

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