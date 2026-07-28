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ФСБ предотвратила теракт в Белгороде

ФСБ предотвратила теракт в Белгороде

В Белгороде предотвращен теракт.Вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в городе Белгороде.

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