ФСБ предотвратила теракт в Белгороде

В Белгороде предотвращен теракт.Вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в городе Белгороде.
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