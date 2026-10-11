Трамп объявил об энергетическом перемирии: Киев узнал из новостей

Трамп объявил о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, которое якобы вступает в силу немедленно.
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