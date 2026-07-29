Политика как он...
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Политика как она есть

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Пользователи заподозрили блокировку BiP и KakaoTalk: без VPN недоступны

Пользователи заподозрили блокировку BiP и KakaoTalk: без VPN недоступны

Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk. По их словам, приложения перестали отправлять и принимать сообщения без VPN, зато после подключения к нему внезапно оживают как ни в чём не бывало.

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