Что с возвратом? Купившие билеты на концерт Канье Уэста пошли в суд

Поклонники Канье Уэста в Петербурге, наконец, дождались начала возврата денег за отмененный концерт. Но для многих зрителей на этом история не заканчивается, впереди очередной круг разбирательств.
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