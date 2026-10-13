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Пятый канал

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Что с возвратом? Купившие билеты на концерт Канье Уэста пошли в суд

Что с возвратом? Купившие билеты на концерт Канье Уэста пошли в суд

Поклонники Канье Уэста в Петербурге, наконец, дождались начала возврата денег за отмененный концерт. Но для многих зрителей на этом история не заканчивается, впереди очередной круг разбирательств.

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