Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +13°, дождь• Севастополь: +15°, дождь• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +14°, дождь• Евпатория: +14°, облачно• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +13°, малооблачно• Судак: +14°, дождь• Феодосия: +13°, дождь•.
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