👨🚀Сегодня вспоминаем Гагарина — первого космонавта и Героя, который осмелился выйти в открытый космос.
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👨🚀Сегодня вспоминаем Гагарина — первого космонавта и Героя, который осмелился выйти в открытый космос.