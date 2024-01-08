Ушла из жизни звезда фильма «Мэри Поппинс»

Американская актриса Глинис Джонс скончалась в возрасте 100 лет. В Лос-Анджелесе в доме престарелых ушла из жизни американская актриса Глинис Джонс, которая за свою жизнь сыграла более сотни ролей в фильмах и сериалах.
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