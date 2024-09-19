Эксперты Авто.ру: LiXiang L9 стал самым популярным гибридным авто в России

Объем предложения гибридных автомобилей за год увеличился больше чем в два раза. Самым популярным на рынке стал LiXiang L9 со средней ценой 8,3 миллиона рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии