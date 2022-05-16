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«Кадис» сделал чемпионский коридор для «Реала», как и «Леванте». «Атлетико» отказался

«Кадис» сделал чемпионский коридор для «Реала», как и «Леванте». «Атлетико» отказался

«Кадис» продемонстрировал уважение игре «Реала» в этом сезоне Ла Лиги. Футболисты «Кадиса» организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча, который завершился со счетом 1:1.

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