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Петербургский дневник

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Артиллерия бригады им. Невского повысила эффективность на волчанском направлении

Артиллерия бригады им. Невского повысила эффективность на волчанском направлении

Военные применяют разведывательно-огневой контур Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ повысила эффективность на волчанском направлении за счет работы в составе разведывательно-огневого контура, сообщил РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным «Григорьевич».

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