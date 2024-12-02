Военные применяют разведывательно-огневой контур Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ повысила эффективность на волчанском направлении за счет работы в составе разведывательно-огневого контура, сообщил РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным «Григорьевич».
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