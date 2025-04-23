Дефицит витамина С опасен для здоровья: эксперт Руфия Алиева назвала природный источник полезного вещества

Снижение умственной и физической работоспособности может быть первым признаком нехватки витамина С. Длительный дефицит этого важного элемента приводит к серьезным последствиям: воспалению волосяных фолликулов, ломкости волос, кровоточивости десен и даже цинге — заболеванию, вызванному хроническим недостатком витамина в организме.
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