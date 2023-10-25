В каких компаниях хотят работать россияне?

40% россиян считают компанию «Газпром» наиболее привлекательным местом для работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса о наиболее привлекательных компаниях для трудоустройства, проведенного ВЦИОМ совместно с премией Anews «Лучшие в России».
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