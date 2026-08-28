Кошелев рассказал, как граждане могут сохранить деньги при банкротстве застройщика

Первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что включение дольщика в реестр требований кредиторов поможет дольщикам сохранить деньги при банкротстве застройщика.
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