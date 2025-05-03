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«Папы Римские скрывают Хроновизор - прибор, видящий прошлое»: конспирологов будоражат тайны Ватикана

«Папы Римские скрывают Хроновизор - прибор, видящий прошлое»: конспирологов будоражат тайны Ватикана

Смерть и похороны Папы Римского Франциска заставили даже далекую от католичества публику интересоваться происходящим в Ватикане.

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