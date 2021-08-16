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Николай Платошкин об олимпиаде, телевидении, памятниках Ельцину и Солженицыну

Николай Платошкин об олимпиаде, телевидении, памятниках Ельцину и Солженицыну

Окно в историю Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин высказал свою точку зрения об итогах для России олимпиады в Токио, о том, какое телевидение будет в случае победы левых и о своём отношении к памятникам Ельцину и Солженицыну.

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Андрей Щеголеватых
Если человек получил нобелевскую премию, то он внёс вклад в развитие страны, заслуживает, чтобы его именем назвали улицу, не смотря на то, что является политическим оппонентом Платошкина...
Татьяна лебедева
Нобелевские премии стали ПОЛИТИКОЙ
Борис Кокин
Сарай Обамыч тоже получил шнобелевскую премию за мир во всём мире, однако это ему не помешало расхерачить Ливию
Андрей Щеголеватых
Он получил её до того. А Ливию "расхерачила" Клинтон, отомстив за убийство американского посла...
Борис Кокин
Учите историю уважаемый. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1777227-kakie-vojny-ssha-ustroili-vo-vremja-pravlenija-b-obamy.html
Ваша Светлость
Идийот...
Андрей Щеголеватых
Ваше суятельство...
валерий двойнишников
Андрей, держи х@р бодрей)))
Борис Жерлыгин
Академик РАН доказала, что все руководители всех политических партий России глупы или подлы Это следует из признания академиком РАН Шестаковой излечимости самого массового диабета. Если диабет излечим, а политик по любым причинам даже не заикается о необходимых госмерах для его излечения, то он глуп или подл, а третьего не дано. Подарю свой велосипед тому, кто найдет третий вариант. Справка: «Прощай, диабет!» спасает от диабета уже 25 лет и об этом опубликованы журналистские расследования. А кто не может найти их, тот, конечно, тоже глуп и заслуживает членства в политической партии, возглавляемой глупцом или подлецом, продавшимся фармгигантам.
Лев Сивохин
Платошкин как всегда прав. Его движение за новый социализм является актуальным и поддерживается основной массой населения нашей страны. За критику власти его можно сказать незаконно привлекли к уголовной ответственности.
Ино планетянка
Леший Дремучий
Платошкин не потянет. Нужен Сталин. Где найти нового Кобу?
Игорь Снетков
В данный момент нужен лидер,чтобы выпихнуть единоруссов,а там видно будет.Москва не сразу строилась.
Мухтар Муслихов
Меня не устраивает вариант В/НА, который Вы предлагаете - нам это уже преподавали и это мы уже проходили.
Игорь Снетков
А будем молчать,то единоруссы страну уничтожат,надо выбирать.
Мухтар Муслихов
Но Вы же не предлагаете не молчать, а предлагаете искать "нового лидера" - дело не в бабине ( лидирующей партии), а в том кто рулит в кабине. Назовите фамилию кого сватаете "рулевым" . Лично я убежден, что Платошкин не потянет даже отдел в каком либо министерстве или ведомстве, а какую либо корпорацию возглавить сам откажется.
Игорь Снетков
Грудинин.
валерий двойнишников
А попробовать стоит...хуже, чем при сегодняшнем гаранте- ТОЧНО не будет!
Ваша Светлость
Шансов у Платошкина пробиться, прямо скажем, маловато. Но лучше все-таки отдать свои голоса ему нежели едристам, ясно, что власть нахимичит с результатами выборов, это они умеют. Однако сам факт того, что люди голосуют против "партии власти", заставит одного кремлевского "долгожителя" хорошенько задуматься...
Наталья Землянская (Королёва)
Кому ему?Платошкин не баллотируется из-за судимости.
Ваша Светлость
Какой "судимости", курица? Напомни-ка, что там было в "пиговоре"?
Валерий Пашнин
Ну Платошкин "строитель нового социализма" в своем амплуа. А как раньше выступал хорошо на всех ток-шоу, а сейчас говорит, что на них выступают "проститутки и светские львицы". Так к кому же он себя причесляет. А судили его за призывы выходить на несанкционированные митинги, чтобы поменять власть. Не надо нарушать наши Законы.
валерий двойнишников
Сынок, лови желудь и в хлев)
Александра Романовская
Со многим я согласна.
Александр Япринцев
Платошкин ПРАВ. Памятники предателям и американским халуям Солженицыну и Ельцину это позор России и позор Путину. Чего кивать на Запад и США, когда сам президент восхваляет ЭТИХ негодяев, возводит их в ранг хероев. Это равносильно_ немцы начнут восхвалять Гитлера и устанавливать ему памятники и музеи.
Александр Смолин
Очередной светлый строитель воздушных замков, или замков на песке. Опустись на землю господин платошкин там живут грешники и у каждого свои грехи. Как их объединить вот в чем вопрос. А все остальное мы уже и слышали и видели, но мир лучше не стал
Анатолий
Я уже писал, что отношение к Платошкину у меня противоречивое. Почитаешь его рассуждения - нравятся. Вроде всё правильно, по делу. Но, ведь всё правильно и по делу говорили нам и до Платошкина. Тысячи говорунов говорили. И им мы аплодировали. И ждали коммунизма. А пришли чёрт знает к чему.
Ваша Светлость
Платошкин - порождение нынешней России, когда обещатели обещать беззастенчиво проникают во власть. Один рыжий обещал всем по "Волге", другой обещал не поднимать пенсионный возраст, третий сейчас готов строить в Сибири Нью-Васюки, целых 5 Васюков!!! Платошкин почему должен быть другим? Чем он хуже Зюганандреича или Миронова с Жириком, те десятилетия обещают, и что?! Я, лично, не вижу никаких причин не голосовать за него, он просто может частично отобрать голоса у едристов, поэтому я буду голосовать ЗА!
Анатолий Рыжакин
👍👏👏👏
Наталья Землянская (Королёва)
Очередной болтун.
Мухтар Муслихов
Платошкин: - мне симпатичен как человек (образован, уравновешен, выдержан и хоризматичен...). - менее симпатичен как спец ( пока не слышал и не видел ни одной законченного актуальной работы..). -раздражает как политик (одни прожекты в формате поиска пути реализации не озвученных неудовлетворенных амбиций). Если бы этому чел помочь найти себя и дать возможность реализоваться хотя бы в одном направлении, скажем в политической "шараге", думаю было бы не плохо для общества и для него лично.
Александр Григоров
да уж только враги нашей страны скрытые и явные могут идти за этим новым социалистом ...единственное с чем я с ним согласен это то что солженицыну да и ельцину не место в названиях и памятниках
Марина Трянина
Николай Николаевич, конечно, погорячился, когда заявил, что в течение недели решит целый ряд жизненно важных для страны вопросов... такую махину, как Россия, за неделю не развернуть..Но рациональное зерно в его словах есть...например, банки должны быть госудаственными и частными, но частные организуются без участия государства и без госгарантий для случаев их банкротства.. пусть люди сами выбирают, в какой банк им идти, и если уж связались с частным банком, то должны понимать, что они попадают в зону риска, и пусть сами страхуются и отвечают за свое решение...Ранее он говорил о необходимости восстановления системы обучения и медицинской помощи...Разумеется, он озвучивает общий подход, без детализации, но и с общим подходом можно согласиться
Валерий Харин
Песни, которые поет Платошкин, любой из нас слышат все, в момент выборов и раздела власти, а как только за ними закрывается дверь (входная в Думу или куда выше), все сразу молчок или только от них одна пакость. Смотрите Жириновский, народ дурит, уже сколько лет подряд и продолжает, а верящих его байкам не уменьшается. Вот в этом мы все. Поэтому так и живем, потому, что ЛЕГКОВЕРНЫЕ.
Евгений Суховеев
Тотошка не такой,он ещё ничего не успел украсть,а ему уже пипец как мало времени осталось
Boris Voronin
Оба этих мерзких тапа и алкаш Ельцин и враль Солженицын - ВРАГИ Народа и России!!!... Без лишних слов -они проекты америкосов по развалу нашей Родины!!!... Почему наш "гарант" их поддерживает???!!!... Может он совсем не гарант???...

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