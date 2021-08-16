Николай Платошкин об олимпиаде, телевидении, памятниках Ельцину и Солженицыну

Окно в историю Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин высказал свою точку зрения об итогах для России олимпиады в Токио, о том, какое телевидение будет в случае победы левых и о своём отношении к памятникам Ельцину и Солженицыну.
Окно в историю Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин высказал свою точку зрения об итогах для России олимпиады в Токио, о том, какое телевидение будет в случае победы левых и о своём отношении к памятникам Ельцину и Солженицыну.
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