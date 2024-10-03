Роскачество назвало самые удобные и безопасные приложения для вызова такси

Эксперты Роскачества протестировали семь самых популярных в России приложений для вызова такси. Исследование помогло определить самые удобные, качественные и безопасные сервисы, сообщили в telegram-канале организации.
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