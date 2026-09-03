Минтранс РФ исключает любые угрозы для гражданской авиации и готов оперативно реагировать на вызовы

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, выступая перед журналистами в рамках Восточного экономического форума, подчеркнул, что ведомство располагает всеми необходимыми инструментами для защиты гражданской авиации от любых потенциальных угроз.
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