Представитель ГУР Скибицкий: Россия захватит Прибалтику за семь дней

Россия может захватить Литву, Латвию и Эстонию за семь дней в связи с долгой реакций НАТО. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist.
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