Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают опорники ВСУ на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллерия бригады «Кальмиус» продолжает уничтожать опорники врага на Донецком фронте. Расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса поражает опорные пункты боевиков ВСУ с помощью наводки разведывательных БПЛА.
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