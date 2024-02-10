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Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают опорники ВСУ на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают опорники ВСУ на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллерия бригады «Кальмиус» продолжает уничтожать опорники врага на Донецком фронте. Расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса поражает опорные пункты боевиков ВСУ с помощью наводки разведывательных БПЛА.

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