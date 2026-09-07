Фигуристка Леонова: Трусова удивила возвращением после родов

Серебряный призёр ЧМ-2012, чемпионка мира среди юниоров и победительница Универсиады Алёна Леонова высказалась о выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на первом турнире после рождения сына и возвращения российских спортсменов на международную арену.