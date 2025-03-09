Россиянам дали советы по поводу протечек крыши в многоквартирном доме

Когда в многоквартирном доме начинает протекать крыша, первым действием должно быть обращение в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ/ЖСК), если дом управляется таким образом, рассказал в беседе с RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.