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Медведь напал на пенсионера у реки Уда в Бурятии

В Бурятии произошло нападение медведя на пенсионера возле села Кульск у реки Уда. По информации Telegram-канала Shot, 70-летний мужчина во время прогулки был внезапно атакован животным.

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