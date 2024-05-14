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Агент Николсона объяснил исключение игрока из заявки «Клермона»: «К лету все будет хорошо»

Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об исключении игрока из заявки французского клуба.

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