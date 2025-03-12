Сколько детей нужно, чтобы получить субсидию на жилье

Многодетные семьи могут решить свой квартирный вопрос, получив государственный жилищный сертификат. Это именное свидетельство, которое дает право на безвозмездную субсидию для покупки и строительства жилья для определенных категорий льготников.
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