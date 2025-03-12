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Сколько детей нужно, чтобы получить субсидию на жилье

Сколько детей нужно, чтобы получить субсидию на жилье

Многодетные семьи могут решить свой квартирный вопрос, получив государственный жилищный сертификат. Это именное свидетельство, которое дает право на безвозмездную субсидию для покупки и строительства жилья для определенных категорий льготников.

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