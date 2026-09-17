Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже $102 за баррель

По состоянию на 15:09 мск цена Brent снизилась на 3,7% до $101,91 за баррель. К 15:17 мск падение замедлилось, и стоимость достигла $102,33 за баррель (-3,31%).
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