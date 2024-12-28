Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Что, только сейчас об этом дошло????В СВР заявили о с...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Оговорку Байдена ...
  • Владимир Акулов
    Эти  телефонные  мошенничества  показали  ,  как  много  дураков  на  свете...И  огромные  деньги  потраченные этими ...Пенсионерка из Ку...

Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России

Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России

Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх