Позитив для оптимистов

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Что нам необходимо сделать, чтобы обезопасить детей от нездорового интереса педофилов, заброшенных из соседних государств?

Что нам необходимо сделать, чтобы обезопасить детей от нездорового интереса педофилов, заброшенных из соседних государств?

ORIETTA SCARDINO/GLOBALLOOKPRESS МИГРАНТЫ ОХОТЯТСЯ НА ДЕТЕЙ В РОССИИ. МЕРЫ НУЖНО ПРИНИМАТЬ СРОЧНО Мигранты нападают на детей в России.

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