Экипаж Ил-76 МЧС России почтил память павших в Нишском инциденте

Экипаж Ил-76 МЧС России, участвующий в тушении пожаров в Сербии, возложил цветы к мемориалу советским воинам, павшим в Нишском инциденте 7 ноября 1944 года.
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