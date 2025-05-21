В Питкярантском округе два месяца будут летать беспилотники

В официальном паблике Питкярантского округа сообщили, что со вчерашнего дня, 20 мая, и до 20 июля над территорией оруга будут производиться исследовательские работы с использованием беспилотных воздушных судов.
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