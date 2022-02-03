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Президент WADA: «Мы начали диалог с российскими властями, надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать и сохранять сильную антидопинговую систему»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, как идет процесс восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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