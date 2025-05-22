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Врач Крашкина: книги могут помочь в борьбе с депрессией

Врач Крашкина: книги могут помочь в борьбе с депрессией

Чтение книг о ментальном здоровье может оказать помощь в борьбе с тревожным состоянием и депрессией. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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