Если не жара, то как еще это можно назвать? 🔹Выходные и вся следующая неделя будет испытывать петербуржцев на прочность.
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Если не жара, то как еще это можно назвать? 🔹Выходные и вся следующая неделя будет испытывать петербуржцев на прочность.