12.04.22==Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. Такие данные привел в пятницу, 8 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 98% Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь ВС России для эвакуации готовы обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него «Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал он в своем Telegram-канале.