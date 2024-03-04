Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Главное - перемолотить ВСЮ бандеросволоту. Эти метастазы гитлеризма НИКОМУ (в России) не нужны!Вторжение Запада ...
  • Валерий Викторович Баженов
    Почему они вообще у них есть?Русские совершили...
  • Вик Норд
    Непонятно почему человек с русским именем,и фамилией, пишущем на русском языке,использует латиницу для написания свое...Русские совершили...

Кто такие русские?

  Программный   текст  от Р.  Антоновского  (Автора  телеграм-канала  "Сыны монархии"),  отлично  отвечающий  на  вопрос  кто такие  русские?Русские - это белый европейский славянский народ, сформировавшийся более 12 столетий назад в результате этногенеза восточнославянских, финно-угорских и скандинавских племен с отчетливым доминированием славянской компоненты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх