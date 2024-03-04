Программный текст от Р. Антоновского (Автора телеграм-канала "Сыны монархии"), отлично отвечающий на вопрос кто такие русские?Русские - это белый европейский славянский народ, сформировавшийся более 12 столетий назад в результате этногенеза восточнославянских, финно-угорских и скандинавских племен с отчетливым доминированием славянской компоненты.
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