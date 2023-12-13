Большое отступление ВСУ: назван город, который может сдать Украина

Украинские войска, похоже, начинают постепенно готовить к отходу с ключевых направлений. На днях командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что были приняты некие решения, чтобы «сохранить жизни воинов».
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