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Позитив для оптимистов

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Большое отступление ВСУ: назван город, который может сдать Украина

Большое отступление ВСУ: назван город, который может сдать Украина

Украинские войска, похоже, начинают постепенно готовить к отходу с ключевых направлений. На днях командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что были приняты некие решения, чтобы «сохранить жизни воинов».

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