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Глава МИД Турции подверг критике оппозицию страны за планы ввести санкции против России

Глава МИД Турции подверг критике оппозицию страны за планы ввести санкции против России

Global Look Press | Virginie Lefour/Keystone Press Agency Турция должна продолжать проводить сбалансированную политику со всеми странами, в том числе, с Россией и Украиной.

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