Global Look Press | Virginie Lefour/Keystone Press Agency Турция должна продолжать проводить сбалансированную политику со всеми странами, в том числе, с Россией и Украиной.
Популярные статьи
- "Все фамилии предателей у меня на листочке – они за все ответят". Пригожин сделал властям последнее китайское предупрждение
- "Вам в лицо снова плюнули, а вы утрелись. У меня не хватает цензурных слов". Яков Кедми снова обрушился на российские власти
- "Предательство продолжается". Депутаты снова скрывают дворцы в Европе
Свежие комментарии