Задержан предприниматель, расчленивший сожительницу на юго-востоке Москвы

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке Москвы. Он доставлен на допрос в столичное управление СК, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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