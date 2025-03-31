"Сейчас вам будет чык-чырык": Неожиданный поворот в деле о гибели американских солдат в Литве. Эксперт выдал сразу две версии

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Четыре тела военнослужащих США найдены в Литве. Официальная версия - упали в реку, перемещаясь на модной американской M88.
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