Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Сейчас вам будет чык-чырык": Неожиданный поворот в деле о гибели американских солдат в Литве. Эксперт выдал сразу две версии

"Сейчас вам будет чык-чырык": Неожиданный поворот в деле о гибели американских солдат в Литве. Эксперт выдал сразу две версии

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Четыре тела военнослужащих США найдены в Литве. Официальная версия - упали в реку, перемещаясь на модной американской M88.

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Комментарии
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Александр Попов
Кто с мечом к нам придёт. тот по оралу и получит.
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1 д.
alik3456 Джексон
Около церкви , милостиню просят...
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22 час.
alik3456 Джексон
Я б сказал: По ебальнику
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22 час.
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